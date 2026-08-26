Hyperliquid Policy Center и TradeXYZ призывают CFTC создать в США условия для бессрочных контрактов на нефть

Hyperliquid Policy Center и TradeXYZ заявили, что Комиссии по торговле товарными фьючерсами следует принять нормативную базу для бессрочных контрактов на энергоносители, чтобы обеспечить поставки этих продуктов в США.
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