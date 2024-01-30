Многие убеждены, что Незнайка побывал на Луне, но не верят, что там были американцы

Пять минут хорошего настроения. Луна — На новолуние нужно монетку показать Луне и сказать: "Месяц, дружочек, дай денег полный кошелёчек!"— Министр финансов, вы в своём уме? Оборотень Пётр, как ни старался, не смог сделать карьеру в астрономии.
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