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  • Егор П
    😅Попрошайка...
  • Бендер Задунайский
    Многие убеждены, ...
  • ММ
    В какомто фильме. Два дальнобойщика старый и молодой. Старый всё ворчит на молодого, что у него в каждом городе новая...Когда два дальноб...

Многие убеждены, что Незнайка побывал на Луне, но не верят, что там были американцы

Многие убеждены, что Незнайка побывал на Луне, но не верят, что там были американцы

Пять минут хорошего настроения. Луна — На новолуние нужно монетку показать Луне и сказать: "Месяц, дружочек, дай денег полный кошелёчек!"— Министр финансов, вы в своём уме? Оборотень Пётр, как ни старался, не смог сделать карьеру в астрономии.

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Бендер Задунайский
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