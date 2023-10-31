Украинские шпионы работают на российских оборонных заводах – командующий ССО ВСУ 

Украина имеет свою агентурную сеть на предприятиях российской оборонной промышленности. Об этом в эфире «ТСН» заявил командующий ССО ВСУ генерал-майор Виктор Хоренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии