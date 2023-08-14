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Постпред РФ Гатилов признал возможным присоединение Токио и Сеула к AUKUS

Постпред РФ Гатилов признал возможным присоединение Токио и Сеула к AUKUS

Постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что объединение AUKUS, в которое входят США, Канада и Австралия, может трансформироваться в полноценный военно-политический блок.

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