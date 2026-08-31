В эфире «Вести Севастополь» стартовали дебаты кандидатов в Госдуму

Сегодня в теле- и радиоэфире ГТРК «Севастополь» начались дебаты кандидатов в депутаты Госдумы.В течение двух недель вместо блока новостей в 9:30 будут выходить совместные агитационные мероприятия.
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