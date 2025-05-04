Red Bull Racing подала протест: Рассел может лишиться подиума

Red Bull Racing подала протест: Рассел может лишиться подиумаGetty Images / Red Bull Content PoolСпустя два часа после финиша Гран При Майами команда Red Bull Racing подала протест на результат Джордж Рассела.
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