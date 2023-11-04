Советский след в американском сериале «Друзья»: русский маркетинг в культовом ситкоме 90-х Елена ГалицкаяСериал «Друзья» стал культовым явлением в мире телевидения и оставил неизгладимый след в истории американского и мирового кино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии