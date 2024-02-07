ЦИК: выдвинувшие кандидатов партии должны опубликовать программу до 6 марта

В Центральном избиркоме России напомнили, что политические партии, которые выдвинули зарегистрированного кандидата на должность президента России, должны опубликовать предвыборную программу не позднее 6 марта 2024 года.
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