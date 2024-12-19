Синоптик Позднякова: в столичном регионе в выходные будет аномально тепло

В сторону столичного региона с запада приближаются облака теплого атмосферного фронта. Завтра жителей Москвы и области ожидает теплая для декабря погода, а в выходные температура уже станет аномальной и перешагнет климатическую норму, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.