Timothy Olyphant Was Nearly Unrecognizable As The Bad Guy On This Hit NBC Sitcom

Timothy Olyphant has played his fair share of handsome leading men on television, but you wouldn't know it based on the star 2006's guest spot on this sitcom.
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