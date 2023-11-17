Фонд развития промышленности РК принимает заявки от крымчан

С начала этого года около двадцати крымских предприятий обратились в Некоммерческую организацию «Крымский региональный фонд развития промышленности» за поддержкой, чтобы расширить собственное производство и обеспечить полуостров отечественными товарами в рамках импортозамещения.
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