Касторовое масло при артрите, ишиасе и боли в пояснице

Касторовое масло из семян клещевины тысячелетиями использовали для лечения широкого спектра заболеваний, хотя научные исследования весьма малочисленны; сообщается о некоторых негативных побочных эффектах касторового масла, поэтому следует соблюдать осторожность, экспериментируя с его применением.
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