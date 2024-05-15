Касторовое масло при артрите, ишиасе и боли в пояснице

Касторовое масло из семян клещевины тысячелетиями использовали для лечения широкого спектра заболеваний, хотя научные исследования весьма малочисленны; сообщается о некоторых негативных побочных эффектах касторового масла, поэтому следует соблюдать осторожность, экспериментируя с его применением.