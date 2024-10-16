РЕН ТВ собирает деньги на спасение маленького Миши из Волгоградской области

worldvita.ru В смертельно опасной ситуации оказался маленький Миша из Волгоградской области. Он только начинает познавать этот мир, но уже вынужден бороться за свое будущее, которое поставило под угрозу редкая болезнь.
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