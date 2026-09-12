Ликсутов: в Осеннем велофестивале поучаствовали более 65 тысяч человек

В Москве 12 сентября прошёл Осенний велофестиваль. По словам заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, участники преодолели маршрут от Воробьёвых гор через Бережковскую набережную и совершили круг по Садовому кольцу.