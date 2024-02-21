"Нужны старшие.., а нет, у нас отмена", - очередной гость России покаялся за свое поведение

Денис Зарюгин

Достали уже эти сопли козлинобородых, хвост поджал и ссытся в штанишки перед камерой. Я считаю делом чести нашего МВД выслать этого трусливого шакала вместе с его "старшими" и их семьями из России с пожизненных запретом на въезд. Превратили когда-то замечательный Обнинск, город науки просто в какое-то мигрантское гетто. Я считаю, что русские, как и другие коренные народы России должны объявить бойкот любым выборам, муниципальным, губернаторов, в думу и т.д. пока власть не избавит нас от этого мигрантского беспредела!