Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Нужны старшие.., а нет, у нас отмена", - очередной гость России покаялся за свое поведение

"Нужны старшие.., а нет, у нас отмена", - очередной гость России покаялся за свое поведение

Politiki.net все изображения из открытых источников Как говаривал персонаж кинокомедии "Кавказская пленница": Ошибки надо не признавать.

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Комментарии
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Ирина
а зачем их вообще пускать?
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4 час.
Денис Зарюгин
Достали уже эти сопли козлинобородых, хвост поджал и ссытся в штанишки перед камерой. Я считаю делом чести нашего МВД выслать этого трусливого шакала вместе с его &quot;старшими&quot; и их семьями из России с пожизненных запретом на въезд. Превратили когда-то замечательный Обнинск, город науки просто в какое-то мигрантское гетто. Я считаю, что русские, как и другие коренные народы России должны объявить бойкот любым выборам, муниципальным, губернаторов, в думу и т.д. пока власть не избавит нас от этого мигрантского беспредела!
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2 час.
T
Teodor
Крокодильи слезы. Обсохнут и примется за старое. Пока &quot;крыши&quot; не уберут, так и будет. Нужна политическая воля! Кто знает где ее берут, Подскажите Власти.
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9 мин.

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