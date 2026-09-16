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Wintermute сократила объем коротких позиций до $55,54 млн

Wintermute сократила объем коротких позиций до $55,54 млн

Wintermute начала фиксировать прибыль по коротким позициям после того, как законопроект CLARITY Act не смог продвинуться в Сенате США.

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