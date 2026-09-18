Венгрия отказывается от газа из России по принуждению Брюсселя, но просит отсрочку. Что говорят эксперты?

Новое венгерское правительство будет следовать указаниям Брюсселя по отказу от российского газа, однако полностью заменить российские энергоносители альтернативными источниками практически невозможно.
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