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Газета.ру

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Представитель Батракова высказался о возможном переходе игрока в "ПСЖ"

Представитель Батракова высказался о возможном переходе игрока в "ПСЖ"

Владимир Кузьмичев, представитель российского полузащитника турецкого «Галатасарая» Алексея Батракова, заявил, что у них не было контактов с французским «ПСЖ№, однако не исключил, что во Франции будут следить за игроком.

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