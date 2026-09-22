Представитель Батракова высказался о возможном переходе игрока в "ПСЖ"

Владимир Кузьмичев, представитель российского полузащитника турецкого «Галатасарая» Алексея Батракова, заявил, что у них не было контактов с французским «ПСЖ№, однако не исключил, что во Франции будут следить за игроком.
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