ФСИН отказала «битцевскому маньяку» Пичушкину в переводе в другую колонию

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России отказала «битцевскому маньяку» Александру Пичушкину, отбывающему пожизненный срок, в переводе из исправительной колонии особого режима «Полярная звезда» в мордовскую, для того чтобы быть ближе к родственникам.
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