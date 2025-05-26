ФСИН отказала «битцевскому маньяку» Пичушкину в переводе в другую колонию

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России отказала «битцевскому маньяку» Александру Пичушкину, отбывающему пожизненный срок, в переводе из исправительной колонии особого режима «Полярная звезда» в мордовскую, для того чтобы быть ближе к родственникам.