Татарстан приступил к капитальному ремонту станции скорой помощи в Рубежном

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова Специалисты шеф-региона Республики Татарстан завершили демонтажные работы в главном корпусе станции скорой медицинской помощи в Рубежном и приступили к работам на двух гаражных блоках.
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