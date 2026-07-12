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Татар-информ

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Татарстан приступил к капитальному ремонту станции скорой помощи в Рубежном

Татарстан приступил к капитальному ремонту станции скорой помощи в Рубежном

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова Специалисты шеф-региона Республики Татарстан завершили демонтажные работы в главном корпусе станции скорой медицинской помощи в Рубежном и приступили к работам на двух гаражных блоках.

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