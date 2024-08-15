МТС: мошенники начали использовать детей в схемах с банковскими картами

В России появились новые схемы телефонных мошенничеств. Аферисты привлекают детей в качестве посредников при переводе украденных денег, сообщил РИА «Новости» директор продукта «Защитник» от МТС Андрей Бийчук.
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