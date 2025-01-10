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Царьград

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В Минтрансе ответили на претензии жителей Люберец к ценам в маршрутках

В Минтрансе ответили на претензии жителей Люберец к ценам в маршрутках

На общественный транспорт пожаловались жильцы ЖК «Томилино Парк».В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ответили на претензии жителей Люберец.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;В Министерстве транспорта заявили, что стоимость проезда складывается из затрат, конъюнктуры рынка и финансовых возможностей организации. Также в ведомстве напомнили о льготах и социальных картах.&quot;................. но никто и никогда не видел этих расчетов стоимости кроме самих &quot;расчетчиков&quot; и их руководства. А льготные и социальные карты для коммерческих перевозчиков красивый пластик годный только на закладки в старых бух. книгах.
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