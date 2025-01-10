В Минтрансе ответили на претензии жителей Люберец к ценам в маршрутках

Дмитрий Гурин

"В Министерстве транспорта заявили, что стоимость проезда складывается из затрат, конъюнктуры рынка и финансовых возможностей организации. Также в ведомстве напомнили о льготах и социальных картах."................. но никто и никогда не видел этих расчетов стоимости кроме самих "расчетчиков" и их руководства. А льготные и социальные карты для коммерческих перевозчиков красивый пластик годный только на закладки в старых бух. книгах.