Корейская косметика, которая вернулась на полку: личный опыт и честные выводы

Знаете это чувство, когда просто пробуешь что-то новое без особых ожиданий, а в итоге это средство прочно обосновывается в твоей бьюти-рутине? Именно так у меня сложились отношения с корейским брендом Skinjestique.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии