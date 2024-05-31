Проезд на речном транспорте в отдалённые посёлки на Ямале подорожает

Стоимость проезда на речных судах «Метеор» в 2024 году на Ямале вырастет на 4,5%. «Доступность перевозок обеспечивается не только в рамках маршрутной сети, она обеспечивается и путём предоставления субсидий перевозчикам из окружного бюджета, тем самым мы сдерживаем взрывной рост тарифов.