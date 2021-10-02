Донбасс Сегодня

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В России предложили повысить штрафы за нарушение масочного режима

В России предложили повысить штрафы за нарушение масочного режима

Директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что нужно увеличить штрафы за нарушение масочного режима в общественных местах.

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