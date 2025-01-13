Дни ВСУ в Курской области сочтены – израильский аналитик

Украине не светят никакие очередные попытки наступления на территорию РФ. Об этом в эфире болгарского видеоблога «Поглед Инфо» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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