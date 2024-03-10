Президент Ассоциации банков России Лунтовский умер в 73 года

В возрасте 73 лет скончался президент Ассоциации банков России и бывший первый зампред Банка РФ Георгий Лунтовский, сообщил председатель совета ассоциации и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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