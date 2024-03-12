Названы возможные сроки передачи Украине прибыли от замороженных активов РФ

FT: ЕС планирует передать Киеву первую прибыль от замороженных активов РФ в июле Власти Евросоюза (ЕС) планируют передать Украине первую прибыль от замороженных в западных странах активов России в июле 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии