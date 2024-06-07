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Крымское информационное агентство

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Крым — уникальное и творческое место, где каждый найдет свой уголок — Владимир Машков

Крым — уникальное и творческое место, где каждый найдет свой уголок — Владимир Машков

Советский и российский актер театра и кино Владимир Машков поделился своими мыслями с «Крымским журналом» о Крыме, назвав полуостров «бесспорно уникальным, красивым и творческим местом, которое развивается семимильными шагами».

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