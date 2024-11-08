Путин: мигранты обязаны знать российские законы и соблюдать их

Об этом президент высказался в ходе дискуссионного клуба «Валдай» Президент Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если они изучат законы страны и начнут их соблюдать.