Во Владимире открылся пункт временного размещения после атаки ВСУ

В российском городе Владимир открыт пункт временного размещения (ПВР) для эвакуированных жителей после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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