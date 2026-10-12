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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус после удаления толкнул директора по матчам Ла Лиги и сказал «Дерьмовая лига», заявил журналист Футо: «Мне сказали, что он знал, кто это. Совершенно предосудительное поведение»

Вингер « Реала » Винисиус Жуниор толкнул сотрудника Ла Лиги и выругался после удаления в матче с « Вильярреалом ».

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