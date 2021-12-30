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Удальцов упрекнул власть, что лось Рашкина для неё важнее шахтёров "Листвяжной"

Удальцов упрекнул власть, что лось Рашкина для неё важнее шахтёров "Листвяжной"

автор - Спорим, врут? Интересно, что если при советской власти люди гибли на шахтах, то «не надо путать» и «это совсем другое», та власти всё равно была народная! А сегодня — просто тираническое правление капиталистов! Для Кремля смерть лося важнее гибели 51 шахтера?» - пишет на сайте радио «Эхо Москвы» лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов: «Двойные стандарты путинской России поражают своим преступным цинизмом! 25 ноября этого года совпали два события – трагедия на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, унесшая жизни 51 человека, и снятие неприкосновенности с депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина — для расследования гибели лося.

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