Рассказываем, как отключить надоедливого голосового помощника

Актуальность голосовых помощников Android нельзя недооценивать: они позволяют управлять смартфоном, не прикасаясь к клавиатуре, что очень удобно, а иногда даже необходимо.
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