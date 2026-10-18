Более 330 иностранцев выдворят из России по итогам рейда по выявлению нарушений миграционного законодательства на севере Москвы.
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