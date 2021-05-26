Нарышкин: ответственность за Вторую мировую войну лежит только на нацистах

Глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит исключительно на руководстве нацистской Германии.
Глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит исключительно на руководстве нацистской Германии.
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