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Нарышкин: ответственность за Вторую мировую войну лежит только на нацистах

Нарышкин: ответственность за Вторую мировую войну лежит только на нацистах

Глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит исключительно на руководстве нацистской Германии.

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Елена Бреслова
ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит на нацистской Германии и капиталистах Пиндостана - так вернее!

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