Ново-Савиновский район Казани стал лидером по росту цен на аренду жилья

За последний год стоимость аренды «однушки» значительно возросла в Ново-Савиновском районе Казани. Согласно данным аналитиков ЦИАН, с ноября 2023 года по октябрь 2024 года арендные ставки в этом районе выросли на 30,83%, с 26,6 тыс.