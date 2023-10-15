В Минобороны отчитались об обстановке на южно-донецком направлении

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении составили до 155 военнослужащих, благодаря совместным усилиям подразделения группировки войск «Восток», армейской авиации и артиллерии на этом участке фронта удалось отразить атаку штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны.
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