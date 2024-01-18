Политические баталии: в Ейске глава местного Совета захотел, но не смог уйти в отставку

Политические баталии: в Ейске глава местного Совета захотел, но не смог уйти в отставкуНа внеочередной сессии местные депутаты рассмотрели прошения об уходе с постов председателя Совета Александра Бережного и его заместителя Людмилы Гармашовой.
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