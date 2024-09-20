Полицейские Москвы задержали подозреваемую в краже у 88-летней пенсионерки

Предварительно установлено, что на домашний телефон потерпевшей поступил звонок от якобы сотрудницы государственной организации, которая сообщила ей о проведении денежной реформы и необходимости обмена всех наличных денег на новые купюры.
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