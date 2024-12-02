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Мода и Шоу-бизнес

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Позор на съёмках, слухи о болезни и прозвище "Падальщик": Самые скандальные факты про Андрея Малахова

Скандалы, разборки и перетряхивание "грязного белья" - именно это приходит на ум, когда слышишь имя Андрей Малахов.

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Комментарии
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ТП
Таня Петрова
Малахов трудяга и не занозчив... Статья заказная или автор камень за пазухой держит.  Создайте столько рейтинговых передач, а потом рассуждайте о грязном или чистом белье.  Одна передача &quot;От всей души&quot; чего стоит. Не фанат Малахова, но уважаю его за трудолюбие и не черствое сердце.
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1 час.
Людмила Палкина
На ТВ столько грязи можно найти, что Малахов ещё не самый скандальный. Я редко смотрю его передачи, но отторжения к ним нет. Работает, развлекает народ, кому от этого плохо.
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49 мин.
Александр Рыжов
Он отличился очень в истории про &quot;пьяного&quot; шестилетнего мальчика, которого  насмерть сбила &quot;крутая&quot; женщина.
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45 мин.

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