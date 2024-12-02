Позор на съёмках, слухи о болезни и прозвище "Падальщик": Самые скандальные факты про Андрея Малахова

ТП Таня Петрова Малахов трудяга и не занозчив... Статья заказная или автор камень за пазухой держит. Создайте столько рейтинговых передач, а потом рассуждайте о грязном или чистом белье. Одна передача "От всей души" чего стоит. Не фанат Малахова, но уважаю его за трудолюбие и не черствое сердце.

Людмила Палкина На ТВ столько грязи можно найти, что Малахов ещё не самый скандальный. Я редко смотрю его передачи, но отторжения к ним нет. Работает, развлекает народ, кому от этого плохо.