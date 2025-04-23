В РФ создали бюджетные тяговые протезы кистей рук

Российский стартап «ПротоМир», созданный студентами Майкопского государственного технологического университета при поддержке Национальной технологической инициативы (НТИ), разработал бюджетный тяговой протез кисти.
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