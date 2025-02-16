Global Look Press/Meng Jing/XinHua Украинский конфликт был спровоцирован с целью оправдания крупных хищений в американских НПО, заявил экономист из Соединенных Штатов Джеффри Сакс на своей странице в соцсети X.
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