Инженеры предприятия «Росэлектроники» получили стипендию Президента России

Фото: «Росэлектроника» Инженеры НПП «Сигнал» холдинга «Росэлектроника» получили стипендии Президента Российской Федерации за создание современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны и безопасности государства.
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