Наталия Ефимова Sky News сообщает срочную новость (еще задержались, а могли бы сразу после отказа Рубио приехать в Лондон признаться): Лондонские мирные переговоры срываются, поскольку Киев отвергает план США по признанию Крыма российским Ни министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, ни госсекретарь США Марко Рубио не примут участия в саммите, как планировалось ранее.