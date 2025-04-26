В Петербурге курьер-мигрант украл велосипед, чтобы отработать смену и сдаться

В Санкт-Петербурге курьер украл велосипед, чтобы отработать на нем смену. Об этом сообщает 78.ru "В полицию с повинной пришел 19-летний уроженец Узбекистана и рассказал, что угнал велосипед ради работы — ему просто не на чем было развозить заказы по городу", - отмечается в публикации.