Более 60 сотрудников ЦОМП дежурят на станциях из-за закрытия участка БКЛ

Более 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) дежурят на 30 станциях закрытого участка Большой кольцевой линии метро Москвы (БКЛ) от станции «Савеловская» до «Петровского парка» и помогают горожанам подобрать удобный маршрут.