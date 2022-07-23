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Более 60 сотрудников ЦОМП дежурят на станциях из-за закрытия участка БКЛ

Более 60 сотрудников ЦОМП дежурят на станциях из-за закрытия участка БКЛ

Более 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) дежурят на 30 станциях закрытого участка Большой кольцевой линии метро Москвы (БКЛ) от станции «Савеловская» до «Петровского парка» и помогают горожанам подобрать удобный маршрут.

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