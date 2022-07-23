Более 60 сотрудников ЦОМП дежурят на станциях из-за закрытия участка БКЛ

Более 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) дежурят на 30 станциях закрытого участка Большой кольцевой линии метро Москвы (БКЛ) от станции «Савеловская» до «Петровского парка» и помогают горожанам подобрать удобный маршрут.
Более 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) дежурят на 30 станциях закрытого участка Большой кольцевой линии метро Москвы (БКЛ) от станции «Савеловская» до «Петровского парка» и помогают горожанам подобрать удобный маршрут.
Свежие комментарии