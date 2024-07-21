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Несекретные материалы

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Украинцев призывают вступать в ВСУ плакатами с изображением Генриха Гиммлера

Украинцев призывают вступать в ВСУ плакатами с изображением Генриха Гиммлера

Пропаганда киевского режима пробила очередное дно, начав использовать в агитационной работе плакаты с изображением рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера на фоне печально знаменитой дивизии «Галичина», личный состав которой составляли убежденные националисты.

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