Тренер Щербаченко: в "Зените" слишком доверились бразильцам, их классу

Бывший главный тренер "Балтики", "Ротора" и "Кубани" Федор Щербаченко после поражения петербургского "Зенита" от московского "Динамо" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) поделился размышлениями о проблемах, с которыми столкнулся клуб из Санкт-Петербурга.
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