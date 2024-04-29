Тренер Щербаченко: в "Зените" слишком доверились бразильцам, их классу

Бывший главный тренер "Балтики", "Ротора" и "Кубани" Федор Щербаченко после поражения петербургского "Зенита" от московского "Динамо" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) поделился размышлениями о проблемах, с которыми столкнулся клуб из Санкт-Петербурга.