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15 лет назад на Алтае произошло весьма интересное событие - свет увидела девочка, вес которой при рождении составлял чуть больше

15 лет назад на Алтае произошло весьма интересное событие - свет увидела девочка, вес которой при рождении составлял чуть больше

﻿﻿15 лет назад на Алтае произошло очень интересное событие - свет увидела девочка, вес которой при рождении был чуть больше 8 килограммов.

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